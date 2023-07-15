ВОЙНА В Украине ВСУ продвигаются в Запорожской области – Генштаб

2023-07-15 10:30

Украинские защитники одновременно сдерживают давление оккупантов в Харьковской и Донецкой областях, отмечает Генеральный штаб.

Украинские военные продвигаются в Запорожской области, а также сдерживают давление россиян в Харьковской и Донецкой областях. Бойцам удалось нанести удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной на его Facebook-странице в среду, 14 июля.



В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих сил обороны Украины в течение суток уничтожено 16 Shahed.



Враг все еще сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В сутки произошло около 20 боевых столкновений.



Северское и Слобожанское направления



Противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области и произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи, Камень Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачие Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.



Купянское направление



Наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двулетняя, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.



Лиманское направление



В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.



Бахмутское направление



Под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.



Авдеевское направление



Враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.



Марьинское направление



Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Победы и Георгиевки Донецкой области.



Шахтерское направление



Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.



Запорожское и Херсонское направления



Враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Противник также осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Свободного поля, Малой Токмачки, Гуляйполя, Железнодорожного, Белогорья Запорожской области; Антоновки, Тягинки, Чернобаевки, Никольского Херсонской области и Херсона.



Контрнаступление Сил обороны



Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.



Успехи ВСУ



Авиация сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и один по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.



Как известно, с начала июня украинская армия начала активные наступательные действия. С тех пор удалось освободить до десятка населенных пунктов и более 200 кв. км территории.



Кроме того, ВСУ продвигаются в районе Бахмута – на южном и северном флангах. Наши войска смогли взять под контроль часть господствующих высот.