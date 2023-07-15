Политика Данилов объяснил возмущение Зеленского во время саммита НАТО

2023-07-15 11:30

Секретарь СНБО отмечает, что Украине необходима военная помощь.

На саммите НАТО в литовском Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, президент Владимир Зеленский представлял Украину и отстаивал ее интересы.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Radio NV прокомментировал раздражение президента Украины перед Вильнюсом.

По его словам, следует понимать, что это высказывание президента страны, "на территории которой идет большая война".

"Президент представляет нашу страну и он отстаивает интересы прежде всего нашей страны. Относительно ситуации, что кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня. В XXI веке в центре Европы происходит война более 500 дней. Мы бы точно понимали, что с этим вопросом нужно как можно быстрее заканчивать, чтобы поставить точку. Каждый день гибнут люди. Не надо это воспринимать как какие-то личные вызовы. Надо находить на сложные вопросы ответы", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отмечает, что Украине необходима военная помощь. Войну РФ в Украине он называет "историческим моментом".

"У нас наконец-то за 300 с лишним лет появляется возможность стать независимой, большой страной, страной с большой буквы, но для этого нужно прилагать максимум усилий", — добавил он.

Критика НАТО Зеленского

Президент Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Глава государства заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждаются формулировки без Украины. По его словам, "это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

Издание Politico со ссылкой на собственные источники написало, что Запад обиделся на Зеленского из-за сообщения о НАТО в Twitter. Отмечается, что некоторые дипломаты не поняли критику президента Украины и обиделись за это, заявив, что он " заходит слишком далеко".

Кроме того, Владимир Зеленский в шутку прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, чтоМероприятие "не Amazon". Глава британского ведомства сделал замечания, замечания Украины, что нужно быть благодарнее западным союзникам.