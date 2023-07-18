Политика Джо Байден заявил, что война в Украине точно не затянется на годы

2023-07-18 09:24

Джо Байден считает, что война в Украине не будет длиться годами. Президент США назвал две причины:

"Номер один: я не думаю, что россия может поддерживать войну вечно , прежде всего из-за ресурсов и потенциала.

Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов путин решит, что это не в интересах россии — экономически, политически и в других — продолжать эту войну", – сказал он.

Американский лидер также сказал, что не может пока точно предположить, каким способом закончится эта война. В то же время он надеется, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении.

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