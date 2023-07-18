Политика Генсек НАТО отреагировал на выход роССии из "зерновой сделки"

2023-07-18 21:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник вечером осудил решение рф выйти из Черноморской зерновой инициативы в одностороннем порядке.

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"Я осуждаю одностороннее решение россии выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Незаконная война россии против Украины продолжает наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире", - написал Столтенберг в Twitter.

Дополнение

Спикер кремля дмитрий песков 17 июля заявил о "фактическом прекращении" действия "зерновой сделки", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении россии. рф заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы и расформировании СЦК в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в тот же день, что, несмотря на российское заявление относительно зернового коридора, считает, что президент россии владимир путин хочет продолжения соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже после выхода россии из "зерновой сделки" нужно делать все, чтобы Украина могла использовать черноморский коридор. К Киеву обратились компании, владельцы кораблей. Все готовы продолжать поставки зерна при условии, что Украина отпустит, а Турция будет пропускать корабли.

Зеленский направил письма Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутерришу, чтобы продолжить работу "зерновой сделки". Президент Украины также провел разговор с Гутерришем, обсуждали функционирование "зернового соглашения" и договорились способствовать его возобновлению вместе "с ответственными странами".