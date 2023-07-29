ВОЙНА В Украине Пенсионерам в Украине полагаются новые выплаты: кто и сколько может получить

2023-07-29 17:30

 

Часть пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, будут получать дополнительную помощь за счет Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

Соответствующее решение было принято 28 июля.

Кто получить выплаты и сколько?

Для возможности получения выплат пенсионеры должны соответствовать трем критериям:

Во-первых, проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ).

Во-вторых, получать пенсию менее 3000 грн.

В-третьих, не получать с 1 марта 2023 года дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе "Помощь" и государственной помощи на проживание для ВПЛ.

Размер помощи будут определять как разницу между 3000 грн и пенсионной выплатой, однако она не может быть меньше 100 грн.

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