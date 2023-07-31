Жизнь В Украине больше не будет поселков городского типа. Что изменится

2023-07-31 22:15

 

Согласно закону о десоветизации, одобренном Верховной Радой 28 июля, в Украине больше не будет таких населенных пунктов как поселка городского типа. Эту категорию просто уберут, на те населенные пункты, когда имели этот статус, получат другой.

Согласно законопроекту, в классификации населенных пунктов останутся только такие категории, как села, поселки и города. В то же время появится новая категория поселений, а города республиканского, областного или районного значения исчезнут.

Что теперь будет с поселками городского типа

Согласно законопроекту, населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения свыше 10 000 жителей станут городами. В то же время населенные пункты с преимущественно усадебной застройкой и численностью населения более 5 000 жителей – поселками, другие населенные пункты – по селам. Населенные пункты, имеющие сейчас статус поселков городского типа, будут получать новый статус в соответствии с этими нормами.

До полномасштабного вторжения в Украину насчитывалось 885 поселков городского типа. Сейчас их количество меньше из-за того, что Россия разрушила ряд населенных пунктов.

Однако те населенные пункты, которые имеют статус города сейчас, но не отвечают этим критериям, не будут понижать в статусе. Только города, которые имели статус республиканского, областного или районного значения, потеряют его, поскольку этот статус отменен законом.

В то же время в Украине вводят новое понятие – поселение. Такой статус будут получать компактные места жительства за пределами населенного пункта, не имеющего устойчивого состава населения. К примеру, дачные кооперативы или модульные городки для внутриперемещенных лиц.

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