Жизнь В Украине изменяют порядок выплат для переселенцев

2023-08-01 19:15

Тем, у кого есть значительные финансовые сбережения — выплаты прекратят.

С 1 августа 2023 года в Украине заработают новации о выплате внутренне перемещенных лиц. В рамках изменений финансовая помощь ВПЛ будет назначаться на полгода.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Впрочем, некоторые категории украинцев смогут получать выплаты в течение года. Как пояснили в ведомстве, это семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. То есть это семьи, у которых среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

К тому же на господдержку в течение 12 месяцев могут рассчитывать семьи, в составе которых есть лица трудоспособного возраста, которые:

- ухаживают за детьми до достижения ими шестилетнего возраста (включительно)

- имеют троих и более детей в возрасте до 18 лет и ухаживают за ними

- являются лицами с инвалидностью

- являются гражданами, ухаживающими за лицами с инвалидностью I группы или детьми с инвалидностью и т.п.

Если же в составе семьи есть безработное лицо трудоспособного возраста, которое в течение первых шести месяцев, когда ему выплачивали средства, улучшило свою экономическую самостоятельность (например, трудоустроилось, зарегистрировалось в центре занятости как безработное, зарегистрировалось как физическое лицо-предприниматель, получило помощь на получение экономической самостоятельности и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает трех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — таким семьям государство тоже будет выплачивать пособие на проживание в течение 12 месяцев.

Кроме того, с 1 сентября помощь не продолжается для ВПЛ, чье имущественное положение позволяет обойтись без помощи государства.

Ранее стало известно, что украинцы, которые находятся за границей 45 дней без веских причин, не будут считаться внутренне перемещенными лицами и будут лишены государственных выплат с 1 августа 2023 года.