Политика В Госдепе США подтвердили начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

2023-08-01 20:48

В Государственном департаменте официально подтвердили, что на этой неделе начнутся переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.

Об этом заявил руководитель прессслужбы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, договоренности по гарантиям безопасности будут предусматривать ратификацию таких документов в парламентах государств.

"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", - подтвердил Миллер.

Он добавил, что делегацию Соединенных Штатов представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Согласно его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате. Указывается также, что гарантии касаются оборонных обязательств.