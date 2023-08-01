В Госдепе США подтвердили начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

В Государственном департаменте официально подтвердили, что на этой неделе начнутся переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.
Об этом заявил руководитель прессслужбы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.
По его словам, договоренности по гарантиям безопасности будут предусматривать ратификацию таких документов в парламентах государств.
"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", - подтвердил Миллер.
Он добавил, что делегацию Соединенных Штатов представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Согласно его словам, переговоры пройдут в онлайн-формате. Указывается также, что гарантии касаются оборонных обязательств.