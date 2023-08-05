Политика "Формула мира в Украине - это воплощенный в жизнь Устав ООН" - Кулеба

2023-08-05 16:30

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter заявил, что украинская Формула мира, на самом деле представляет собой воплощенный в жизнь Устав ООН, который когда-то одобрили 140 стран.

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"Формула мира в Украине – это, по сути, воплощенный в жизнь Устав ООН. Его пункты полностью соответствуют соответствующим резолюциям ГА ООН, одобренным более 140 странами. Поддержка Формулы означает поддержку не только справедливого и прочного мира в Украине, но и международного права", - написал глава МИД Украины.

Дополнение

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую "Формулу мира", в которую входит 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Президент Владимир Зеленский на рабочей сессии саммита «Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру» с участием стран G7 в конце мая отметил, украинская формула мира разработана так, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Все пункты формулы мира базируются на этих резолюциях, и все страны, присутствующие на саммите «Группы семи» и страны-партнеры в разные годы поддерживали и голосовали за эти резолюции.