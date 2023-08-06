Политика Зеленский анонсировал новые "очистки государственных институтов"

2023-08-06 13:30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очищении государственных институтов на следующей неделе. По его словам. Это касается тех, кто пытался перетянуть из прошлого старые привычки и схемы, которые десятилетиями ослабляли Украину.

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«На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину», — сказал президент.

Детали

По его словам, старых форматов в Украине больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде.

«Кем бы человек ни был – или "военкомом", или депутатом, или чиновником – каждый должен работать только ради государства. Так и будет», — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто работает ради Украины, кто движется вперед и ведет за собой так же вперед.