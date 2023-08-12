Политика Формулу мира Зеленского поддержали уже 58 стран, - Ермак

2023-08-12 17:30

 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинскую формулу мира уже поддерживают 58 стран мира.

Об этом он сообщил 11 августа в эфире телемарафона.

"Если в прошлый раз у нас было 43 страны, сегодня их уже 58. И это еще не конец, и еще я могу сказать, что у нас... есть большое количество стран, которые хотят присоединиться", – рассказал Ермак.

Он отметил, что по 10 пунктам формулы мира созданы 10 рабочих групп. В них будут работать и украинские специалисты, и международные эксперты. К работе группы приступят уже в понедельник, 14 августа.

"Наши планы – разработать эту детальную адженду по каждому из пунктов нашей формулы и сделать это уже к концу этого месяца. Для того чтобы уже через месяц, как мы договорились в Джидде, мы могли провести следующее заседание на уровне советников и уже обсуждать дату и место проведения саммита мира", – добавил Ермак.

Напомним, одним из главных пунктов украинской формулы мира, предложенной в ноябре 2022 года, является вывод российских войск с территории Украины в пределах международно признанных границ.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина планирует провести глобальный саммит по реализации формулы мира уже осенью 2023 года.

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