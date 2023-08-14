Жизнь Оксамитовий сезон! В Одесі офіційно дозволили відпочивати та купатися в морі

2023-08-14 09:37

В Одесі офіційно дозволили відпочивати та купатися в морі, — повідомляє ОВА.

Там можна перебувати з 08:00 до 20:00

Перші відкриті зони: пляж Калетон; інклюзивний пляж; муніципальний пляж (район 14 Фонтану); пляж «Ікра»; пляж «Чайка»; муніципальний пляж (район 10 Фонтану).

Список буде доповнюватися.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів, на берегових спорудах (пірсах, траверсах, хвилеломах) поза зонами для купання перебування людей заборонено", - попередив глава області.