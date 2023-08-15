Политика Данилов: Никакого принуждения к переговорам с роССией не существует

2023-08-15 17:37

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что международные партнеры не склоняют Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором Россией.

Источник: Данилов в интервью итальянской газете la Repubblica

Детали: На ремарку журналиста, что мол, партнеры пытаются убедить украинскую власть вести переговоры о прекращении войны и вопрос, какой сценарий они при этом предлагают (например, корейский - страну, разделенную надвое), Данилов ответил отрицательно.

Прямая речь: "Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они существуют только в интернете. Я не знаю, может, это работа российской армии троллей, но партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры. Украина будет решать эту проблему самостоятельно, и никаких переговоров с Путиным не может быть. Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген. Нельзя оставлять врага позади себя".