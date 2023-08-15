Политика Индия пригласила на саммит лидеров G20 путина

2023-08-15 19:15

Пока ни украинская, ни российская стороны не комментируют соответствующую информацию.

Индия, организующая в этом году саммит лидеров "Большой двадцатки", который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, пригласила российского президента-диктатора Владимира Путина, а украинского президента Владимира Зеленского нет.

Об этом стало известно из списка участников саммита G20.

Отмечается, что саммит 2023 года станет 18-м саммитом глав государств и правительств G20 в Нью-Дели. Среди постоянных членов G20 есть Джо Байден (США), глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава Евросовета Шарль Мишеля, а также президенты Юн Сок Йоль (Южная Корея), Лула Да Силва (Бразилия), Си Цзиньпин (Китай), Эмманюль. Франция), Реджеп Эрдоган (Турция) и другие.

Среди приглашенных – президент ОАЭ Шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайн, премьер-министров Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу и другие.

"В завершение саммита в Нью-Дели будет принята Декларация лидеров G20, которая отмечает приверженность лидеров к приоритетам, оговоренным и согласованным в ходе соответствующих встреч министров и рабочих групп", — говорится на сайте саммита.

Пока ни украинская, ни российская стороны не комментируют соответствующую информацию.

Ранее рассказывали, что происходит в Индии накануне саммита G20, в частности, есть враждебные стычки и кровавая стрельба.