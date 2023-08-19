Мир Трамп намерен добровольно сдаться полиции и сесть в тюрьму – CNN

2023-08-19 08:35

Бывший президент США Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму округа Фултон уже на следующей неделе.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, Трамп, как ожидается, сделает это в следующий четверг или пятницу, 24 или 25 августа соответственно.

Прокурор округа Фултон Фени Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым приказано сдаться властям не позднее 25 августа.

Шериф округа, в свою очередь, отмечал, что обвиняемым приказано явиться в тюрьму, где они пройдут формальную процедуру ареста – их обыщут, сфотографируют, а также примут отпечатки пальцев.

Обычно стороны заранее согласовывают условия увольнения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Журналисты отметили, что в настоящее время Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам. Ожидается, что его сдача и предъявление ему обвинений в Джорджии будут отличаться от того, как это происходило по предыдущим трем уголовным делам.

Также в материале говорится, что даже по стандартам США тюрьма округа Фултон имеет репутацию заключения со «сложными» условиями.

Напомним, Дональду Трампу предъявлены обвинения по четвертому уголовному делу.

Также сообщалось, что Трамп не признал себя виновным в деле о секретных документах.

Ранее стало известно, что суд по делу Трампа о хранении секретных документов пройдет в разгар президентской кампании.