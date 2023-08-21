Политика Новый посол Франции Гаэль Вейсьер начал в Украине "деликатную миссию"

2023-08-21 08:26

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер сообщил о своем прибытии в Украину и начале своей миссии.

"Начинается моя миссия назначенного посла в Украине. Осознаю предоставленный мне шанс выполнять эту деликатную миссию в стране, которая противостоит российской агрессии таким образом, что это вызывает уважение и большую ответственность, которая ее сопровождает", - отметил он.

Бывший посол Франции в Украине Этьен де Понсен пожелал Вейсьеру успеха во время работы в его каденции.

"Гаэль Вейсьер, искренне желаю успеха в выполнении твоей благородной, увлекательной и крайне важной миссии во главе посольства Франции в Украине. Эстафетная палочка солидарности и дружбы Франции и Украины передана, и теперь она находится в твоих надежных руках", - написал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.