Политика Новый посол Франции Гаэль Вейсьер начал в Украине "деликатную миссию"

2023-08-21 08:26

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер сообщил о своем прибытии в Украину и начале своей миссии.

"Начинается моя миссия назначенного посла в Украине. Осознаю предоставленный мне шанс выполнять эту деликатную миссию в стране, которая противостоит российской агрессии таким образом, что это вызывает уважение и большую ответственность, которая ее сопровождает", - отметил он.

Бывший посол Франции в Украине Этьен де Понсен пожелал Вейсьеру успеха во время работы в его каденции.

"Гаэль Вейсьер, искренне желаю успеха в выполнении твоей благородной, увлекательной и крайне важной миссии во главе посольства Франции в Украине. Эстафетная палочка солидарности и дружбы Франции и Украины передана, и теперь она находится в твоих надежных руках", - написал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Германии, Швеции, Индонезии, Колумбии, Чили и Перу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Озвучены реальные потери личного состава войск и техники оккупантов за время войны в Украине

2023-08-10 13:35

В Генштабе оценили наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях

2023-08-10 12:30

За сутки ВСУ уничтожили более 30 вражеских танков, бронемашин и РЗСО

2023-08-03 15:37

В результате военного вторжения врага в Украине погибли по меньшей мере 498 детей

2023-07-28 13:30

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба посоветовал аналитикам быть осторожнее в прогнозах по контрнаступлению Украины

2023-08-21 11:33

Владимир Зеленский озвучил основное условие для начала мирных переговоров

2023-08-21 09:37

Новый посол Франции Гаэль Вейсьер начал в Украине "деликатную миссию"

2023-08-21 08:26

Резников ответил на разговоры о своей отставке

2023-08-20 13:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба посоветовал аналитикам быть осторожнее в прогнозах по контрнаступлению Украины 2023-08-21 11:33
Владимир Зеленский озвучил основное условие для начала мирных переговоров 2023-08-21 09:37
Новый посол Франции Гаэль Вейсьер начал в Украине "деликатную миссию" 2023-08-21 08:26
Резников ответил на разговоры о своей отставке 2023-08-20 13:30