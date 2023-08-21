Политика Владимир Зеленский озвучил основное условие для начала мирных переговоров

2023-08-21 09:37

Единственным документом, на основе которого могут проходить переговоры с россией, является Формула мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Таким образом, глава государства исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории.

"У нас есть один документ, у нас есть Формула мира, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне" . На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, к обсуждению реализации украинской Формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

Президент Украины также отметил необходимость восстановления справедливости и привлечения рф к ответственности за совершенные ею преступления, в частности, авиакатастрофу Боинга MH-17, зверства в Буче, Мариуполе и других городах.

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Резников ответил на разговоры о своей отставке 2023-08-20 13:30