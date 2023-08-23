Спорт Сергей Ребров определил футболистов, которые смогут сыграть против сборных Италии и Англии

2023-08-23 10:29

Сергей Ребров вызвал 25 футболистов на подготовительные сборы национальной команды. Еще пятеро игроков вошли в резервный список.

Напомним, в ближайшее время сборная Украины должна сыграть два квалификационных матча Евро-2024 против Англии (9 сентября во Вроцлаве) и Италии (12 сентября в Милане). Отметим, что национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава.

Состав национальной сборной Украины:

  • Голкиперы: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).
  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Тымчик (оба - Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).
  • Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).
  • Форварды: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).
  • Резервный список: Александр Караваев (Динамо Киев), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба - Днепр-1), Арсений Батагов (Заря Луганск), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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