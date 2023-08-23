Спорт Сергей Ребров определил футболистов, которые смогут сыграть против сборных Италии и Англии

2023-08-23 10:29

Сергей Ребров вызвал 25 футболистов на подготовительные сборы национальной команды. Еще пятеро игроков вошли в резервный список.

Напомним, в ближайшее время сборная Украины должна сыграть два квалификационных матча Евро-2024 против Англии (9 сентября во Вроцлаве) и Италии (12 сентября в Милане). Отметим, что национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице - пригороде Вроцлава.

Состав национальной сборной Украины: