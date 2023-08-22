Спорт Промоутер Дюбуа заявил, что его подопечный в идеальной форме перед боем с Александром Усиком

2023-08-22 10:26

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен уверяет, что Даниэль Дюбуа лучший боксер, чем Александр Усик.

Он выделил лишь одно преимущество украинского чемпиона мира над своим подопечным, и оно касается не спортивной составляющей, а лишь места проведения предстоящего поединка.

"Если Дюбуа сможет Усика поймать, то завоюет уважение. Даже если не нокаутирует сильным ударом, то завоюет уважение.

Бой пройдет в Польше, но в районе, где много украинских беженцев. Поэтому я ожидаю, что 95 процентов толпы будет в пользу нашего соперника. У него есть все, что нужно для победы", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.