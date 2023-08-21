Посол Украины вновь сделал заявление о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем

2023-08-21 20:22

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук снова выступил с утверждением, что власти Украины вновь рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство. Об этом сообщает издание News Wall Israel.

«Украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы приостановим наше двустороннее соглашение по безвизовому режиму в соответствии со статьей 7 межправительственного соглашения. Эта возможность находится на столе нашего правительства», – приводит заявление Корнийчука издание The Times of Israel.

Посол добавил, что «немыслимо, чтобы нам [украинской стороне] пришлось приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство злоупотребляет нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами».