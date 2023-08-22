Политика Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии - главные вопросы

2023-08-22 13:35

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в рамках состоявшегося в Греции саммита Украина - Балканы. Об этом сообщает Офис президента.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по защите нашей страны. Был поднят вопрос ситуации в Черноморском регионе и сотрудничества черноморских государств для обеспечения устойчивой безопасности в Черном море и функционирования "зернового коридора" по альтернативным путям.

"Благодарен Болгарии за осуждение одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украина готова использовать альтернативные пути для "зернового коридора". Рассчитываем на поддержку Болгарии в этом", - заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Денкова за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с Россией, в частности, за недавние решения болгарского правительства о предоставлении оборонной поддержки, за поддержку украинской формулы мира и готовность болгарской стороны принять участие в реализации ее конкретных пунктов.