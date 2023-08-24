Экономика Великобритания поможет с закупкой ядерного топлива для украинских АЭС

2023-08-24 09:31

Министр энергетики Великобритании Грант Шеппс во время своего визита в Киев заявил, что правительство Британии выступит гарантом для Украины по соглашению об экспортном финансировании на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у ряда производителей, включая британские компании. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, энергетическая система Украины получила серьезные повреждения вследствие массированных российских атак прошлой зимой. Таким образом энергосистема стала более зависимой от стареющих атомных электростанций.

"Эта гарантия, которую мы предоставим, призвана помочь Украине гарантировать, что их ядерное топливо не будет поступать через россию в будущем... Эти деньги будут гарантировать, что они поступят из гораздо более надежных источников", - отметил Шеппс.

Как заявил глава Минэнерго Британии, одним из таких источников будет отчасти британский консорциум по ядерному топливу Urenco.

Напомним, на энергоблоках украинских АЭС проводится модернизация.