Жизнь Пенсии по инвалидности в Украине: ожидается ли повышение выплат с 1 сентября

2023-08-23 20:04

 

Украинцам рассказали, ждут ли какие-то изменения лиц с инвалидностью с 1 сентября.

Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, последний перерасчет пенсий в Украине произошел в марте 2023 года и до конца года индексация больше не планируется. Это означает, что повышения выплат лицам с инвалидностью в сентябре ждать не стоит.

При этом следует учесть тот факт, что в Украине при расчете пенсии по инвалидности во внимание берут возраст, группу и страховой стаж человека. Поэтому сумма у каждого лица индивидуальна. На данный момент она выглядит следующим образом:

Лица, которым назначили I группу, получают 2 300 гривен;

II и III группы, которые не работают – 2 100 гривен;

II и III группы, в случае, если лицо не работает – 2 093 гривны.

Если говорить в отношении размера возрастной пенсии, то лица с лица с инвалидностью получают:

100% от пенсии по возрасту имеют лица с инвалидностью I группы;

90% – ІІ группа;

50% – ІІІ группа.

Следует отметить, что пенсия по инвалидности назначается людям, которые приобрели увечья. При этом на страховой стаж прямо влияет, получили ли вы новый статус в результате рабочей деятельности.

Следовательно, для назначения выплат необходимо обратиться в ПФУ. Во время проведения медико-санитарной экспертизы специалисты определят вашу группу инвалидности и предоставят вам справку для проведения повторного осмотра.

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