Политика Лидеры европейских стран и США поздравили Украину с Днем Независимости - верят в нашу победу

2023-08-24 13:35

"Свобода, суверенитет, независимость. Это то, что Украина заслуживает, то, что поддерживает Европа, то, что ждет в будущем. В День Независимости мы еще раз подтверждаем нашу преданность Украине. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", - заявила глава Европейского парламента Роберта Мецолла.

Она в видеообращении пожелала украинцам мира, свободы, справедливости и преуспевающего европейского будущего.

"Ваша храбрость, ваша решительность, ваша решительность в отпоре агрессору является источником вдохновения для Европы и мира. Мы с вами сегодня и будем с вами столько, сколько нужно. Слава Украине", - отметила Мецола.

К приветствиям присоединился также высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Приветствую украинский народ с Днем Независимости Украины. Вы боретесь за свою свободу и смело защищаете ценности, которые мы разделяем. Европа твердо стоит за вами. Наше будущее вместе", - подчеркнул он.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем приветствии заявила, что сила Украины в ее людях, в их мужестве, их силе и неизменной надежде на мирное будущее и процветание в объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также приветствовал всех украинцев с Днем Независимости.

"Хочу поздравить всех украинцев с Днем Независимости. 24 августа является свидетельством независимости, суверенитета и демократии Украины и днем гордости за силу и устойчивость Украины. Это также день чествования украинского наследия и культуры", - заявил он.

По словам Блинкена, сегодня также исполняется полтора года с тех пор, как Кремль начал свое жестокое полномасштабное вторжение в Украину - 18 месяцев бессмысленной агрессии, которая влечет за собой смерть и разрушение по всей Украине.

"Поскольку мы присоединяемся к вам в праздновании более трех десятилетий независимой страны, мы также скорбим вместе с вами, вспоминая ваших сыновей и дочерей, отдавших жизнь, защищая вашу страну. Мы поддерживаем вас в борьбе за вашу дорогую страну", - добавил госсекретарь.

Блинкен также отметил продолжение поддержки Украины со стороны США.

"Именно благодаря вам и вашей стойкости Украина победит, а россия заплатит высокую цену за содеянное. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать вас и сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты, восстановления и процветания", - отметил он.