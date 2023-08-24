Жизнь Google посвятил праздничный дудл Дню Независимости Украины

2023-08-24 10:27

Поисковая система Google в четверг, 24 августа, посвятила дудл Дню Независимости Украины. Новая тематическая картинка появилась на главной странице поисковика.

"Сегодняшний Doodle, проиллюстрированный художницей из Киева Полиной Дорошенко, посвященный Дню Независимости Украины 2023. Этот государственный праздник отдает дань уважения несокрушимости духа украинского народа и помнит всех, кто отдал жизнь за свою страну - включая тех, кто все еще воюет сейчас. В этот день В 1991 году Украина обрела независимость и вышла на мировую арену как суверенное государство", - заявили в Google.



Там напомнили, что Украина внесла несколько заметных глобальных вкладов в исследование космоса, медицину, искусство, музыку, технологии.



"Сине-желтый флаг Украины, как и цвета, представленные на сегодняшнем произведении, символизирует открытое небо над бескрайними пшеничными полями, которые видны по всей стране. Кроме того, он олицетворяет несокрушимость духа народа, преданность земле и любовь к свободе. Иллюстрация дудл изображает парад, представляющий всех украинцев, демонстрирующих свою гордость и уверенность, двигаясь в будущее", - говорится в пояснении к дудлу.



В Google также подчеркнули, что День Независимости в этом году имеет особое значение, поскольку страна продолжает свою борьбу против российского вторжения.