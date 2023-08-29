Жизнь В Украине повысят минималку: когда и на сколько

2023-08-29 22:05

В 2024 году минимальную зарплату в Украине повысят на 1300 гривен или 19,4% - до 8000 гривен. При этом повышение будет происходить в два этапа.

Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на документ Министерства финансов Украины, разосланный в органы местной власти для разработки местных бюджетов.

Первое повышение минималки может произойти с 1 января 2024 года – до 7100 гривен, а с 1 июля 2024 года – до 8000 гривен.

В 2025 году ожидается повышение минимальной зарплаты до 8370 гривен, а в 2026 году – до 8956 гривен.

В то же время, экономисты отмечают, что повышение минималки с 1 января позволит "заморозить" нынешнюю ситуацию на первое полугодие 2024 года с корректировками на уровень инфляции. То есть, пытаются компенсировать будущий рост цен. Однако уже с июля 2024 года реальное повышение составит 13%.

Эксперты подчеркивают, что в Кабмине понимают необходимость повысить уровень зарплат в Украине, чтобы сдержать выезд трудовых мигрантов за границу, ведь уже сейчас на рынке труда сформировался значительный дефицит рабочих рук.

Кроме того, согласно документу от Минфина на 2024 года, в Украине в 2024 году также повысят минимальную пенсию – с 2093 гривен до 2361 гривен. То есть рост около 260 гривен. При этом максимальную пенсию повысят более чем на 2,6 тыс. до 23 610 грн.