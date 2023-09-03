Жизнь Украинцев ждут "осенние" штрафы до 150 тысяч гривен: за что накажут

2023-09-03 12:30

 

В Украине запрещено сжигать сухую траву, листья и ветки деревьев. Нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность.

Об этом напомнили Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Во-первых, подчеркивают спасатели, поджигание травы дома или на открытых участках – опасно. Тем более во время жары.

Согласно статье 77 Земельного кодекса Украины поджигателям сухой травы грозят штрафы:

гражданам от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 170 до 340 гривен;
предпринимателям и должностным лицам от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 850 до 1190 гривен.

При этом в некоторых случая штрафы могут вырасти в разы, а некоторых поджигателей могут даже посадить в тюрьму.

Так, если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда, то придется заплатить от 90 до 150 тысяч гривен. А вот если при пожаре погибли люди, то можно получить до 5 лет лишения свободы.

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Украинцам пересчитают минималку: сколько будут платить 2023-09-02 13:30