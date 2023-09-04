Политика Венгрия сделала скандальное заявление по Украине

2023-09-04 20:04

 

Официальный Будапешт предложил Западу "дать России гарантии безопасности", а Украину не приглашать в НАТО.

Скандальное заявление сделал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш.

Венгрия в очередной раз сделала скандальное заявление по Украине, предложив не брать ее в Североатлантический альянс и дав России гарантии безопасности, сообщает издание Hirado.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", - сказал он.

По словам венгерского чиновника, размещение миротворцев и другие подобные решения в долгосрочной перспективе сможет обеспечить мир в Украине. Он уверен, что Украина уже не сможет вернуть оккупированные Россией территории.

Кроме того, Гуляш заявил, что эффективные переговоры между Украиной и Россией могут пройти только с участием США. Более того, по его мнению, РФ не представляет угрозы для Центральной Европы, потому что российская "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине за последние полтора года.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады (ВР) по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право, забрав украинских пленников из России без ведома Украины.

Как известно, 9 июня Венгрия подтвердила передачу Россией 11 украинских военнопленных. Это произошло без согласования с Украиной. Позже власти Венгрии заявили, что не имеют отношения к передаче пленных, поскольку этим вопросом занимались церковные и религиозные организации.

Накануне на территорию Украины удалось вывезти троих военнопленных, которых Россия передала Венгрии.

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