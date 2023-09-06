Инженерная техника и миллионы патронов: Германия передаст Украине новый пакет оружия

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщает канцелярия правительства Германии, речь идет о поставке боеприпасов и военной техники, в частности инженерной.
Отмечается, что новый пакет является частью большой программы поддержки, которую ФРГ предоставляет Украине. Он включает поставки из запасов немецкой армии и непосредственно от промышленности.
В частности дополнительно будут поставлены:
Сегодня стало известно, что Германия поставила Украине первую партию только что произведенных снарядов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard. До сих пор именно с этими боеприпасами были проблемы, ведь их производит нейтральная Швейцария. Эта страна отказывалась поставлять Украине свое оружие из-за нежелания нарушать свой нейтралитет.
Кроме того, мы рассказывали, что на следующей неделе Белый дом объявит о новый пакет военной помощи для Украины, который впервые будет предусматривать поставки снарядов с обедненным ураном. Точная стоимость пакета пока неизвестна, но его оценивают от $240 до $375 миллионов.