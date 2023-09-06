ВОЙНА В Украине Инженерная техника и миллионы патронов: Германия передаст Украине новый пакет оружия

2023-09-06 16:05

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Как сообщает канцелярия правительства Германии, речь идет о поставке боеприпасов и военной техники, в частности инженерной.

Отмечается, что новый пакет является частью большой программы поддержки, которую ФРГ предоставляет Украине. Он включает поставки из запасов немецкой армии и непосредственно от промышленности.

В частности дополнительно будут поставлены:

10 тысяч снарядов для зенитных установок Gepard;

бронированный мостоукладчик Beaver;

4 автомобиля для охраны границы;

20 тысяч защитных очков для солдат;

4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков;

32 грузовика Zetros;

более 8,5 миллионов патронов для стрелкового оружия;

27 тысяч 40-мм минометных снарядов.

Военная помощь Украине - последние новости

Сегодня стало известно, что Германия поставила Украине первую партию только что произведенных снарядов к зенитным самоходным артиллерийским установкам Gepard. До сих пор именно с этими боеприпасами были проблемы, ведь их производит нейтральная Швейцария. Эта страна отказывалась поставлять Украине свое оружие из-за нежелания нарушать свой нейтралитет.

Кроме того, мы рассказывали, что на следующей неделе Белый дом объявит о новый пакет военной помощи для Украины, который впервые будет предусматривать поставки снарядов с обедненным ураном. Точная стоимость пакета пока неизвестна, но его оценивают от $240 до $375 миллионов.