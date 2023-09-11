Экономика Украинским ФОПам начнут блокировать счета за отказ актуализировать личные данные

2023-09-11 08:26

Украинские банки рассылают ФОПам анкету для актуализации персональных данных .

Национальный банк Украины установил требование для банков актуализировать личные данные своих клиентов, проверить их достоверность, а также получить больше информации об источниках и назначении средств клиентов

Постановлением НБУ №65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», актуализация данных является необходимой для внедрения финансового мониторинга, который включает анализ финансовых операций с целью выявления возможных случаев отмывания средств и уклонения от уплаты налогов

Банки должны актуализировать данные клиентов в соответствии со следующими сроками:

  • Минимум один раз в год, если есть высокий риск в ведении бизнеса с клиентом.
  • Минимум один раз в три года, если риск в ведении бизнеса с клиентом средний.
  • Минимум один раз в пять лет в остальных случаях, если нет подозрения.

Если клиент отказывается от актуализации или не выполняет это в установленный срок, его счет может быть заблокирован

Банк уведомляет клиентов о необходимости актуализации путем уведомлений в мобильном банкинге или письмом с указанием дедлайна для этого процесса

Например, клиенты ПриватБанка могут актуализировать свои данные, зайдя в веб-версию "Приват24 для бизнеса" и выбрав пункт «Анкета». Далее – ответить на ряд вопросов, касающихся их статуса ФЛП, распоряжения средствами, деятельности предприятия, источников поступления средств и т.д.

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