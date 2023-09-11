ВОЙНА В Украине Штрафы и исправительные работы - как усилят ответственность за неуважение сотрудников ТЦК

2023-09-11 10:27

Карати пропонують за неповагу, яка проявилася в публічно виявленій образі, в образливому чіплянні до військових чи у перешкоджанні реалізації ними своїх прав і свобод.

За неповагу до військових пропонується накладати на людину штраф від 3400 до 5100 гривень, адмінарешт на строк до 15 діб, притягувати до громадських робіт на строк від 50 до 60 годин.

Також можуть долучили порушника до виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку або суспільно-корисних робіт на строк від 240 до 360 днів.