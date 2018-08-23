Детали видео Роскошные авто и мотоциклы чиновников-коррупционеров уничтожили бульдозером

2018-08-27 19:02 612

В Сети появилось видео с уничтожением роскошных суперкаров Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz бульдозером. Процедура была проведена по распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте.

Целью данной меры является борьба с коррупцией и контрабандой. Помимо автомобилей, были также раздавлены мотоциклы Harley Davidson.

Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов.

Меры главы страны отличаются экстравагантностью, однако их основная цель - демонстрация "жесткой позиции против незаконного импорта".