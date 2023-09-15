Политика Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилей с номерами рф

2023-09-15 16:31

Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилей с номерными знаками эрефии. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Эстония придерживается директивы Европейской комиссии о дополнительном разъяснении санкций, введенных в отношении рф, согласно которым зарегистрированнымна рф автотранспортным средствам больше не разрешен въезд на территорию Европейского Союза", - подчеркнул он.

Машины с российскими регистрационными знаками могут покидать Эстонию через внешнюю границу или пересекать внутренние границы ЕС. Однако, во время въезда такого автомобиля на пограничный пункт Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры.

Пользователь или владелец такого автомобиля должен будет либо вернуться на россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что уже 14 сентября он поднимет в правительстве вопрос, "что делать с машинами с российскими номерами, которые уже находятся здесь".

"Как граничащей с россией стране Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями. При совместном применении ограничения более эффективны и это дает возможность еще выше поднять цену агрессии для России", - сказал чиновник.

Ограничения были согласованы с Латвией и Литвой, запретившим въезд автомобилей с российскими номерами ранее.

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