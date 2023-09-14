Жизнь В Украине создали новые графики отключений света: чего ждать осенью

2023-09-14 20:48

 

В Украине разработали графики отключений электроэнергии, которые могут применяться с 1 октября. Но это не означает, что с указанной даты украинцам обязательно начнут отключать свет. Графики введут в действие только в случае новых атак РФ на энергоинфраструктуру.

Об этом заявили в Минэнерго. Там добавили, что пока что отключений света в течение всего осенне-зимнего периода не планируется.

"Отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне. Учитывая, что в некоторых регионах возникли ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования", – заявили в ведомстве.

В Украине, по данным министерства, к началу сентября восстановили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ, а подготовка к зиме будет продолжаться до октября, и еще есть время увеличить процент. И хоть ситуация действительно сложная, энергетики не берутся точно прогнозировать, какими будут отключения и будут ли они вообще.

Как заявлял глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast, Украина войдет в отопительный сезон примерно с теми же мощностями, что и в прошлом году. Однако вопрос состоит не только в том, хватит ли генерации, но и в возможностях распределять электроэнергию. И здесь все зависит от того, насколько успешно РФ будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

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