Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів та речовин
2023-09-15 09:35
У разі виявлення більшість із них вилучатимуть. Рішення стосується всіх поштових операторів.
Так, Україною забороняється пересилати:
- національну та іноземну валюти
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини
- тварин та отруйні рослини
- технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо