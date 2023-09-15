Жизнь Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів та речовин

2023-09-15 09:35

У разі виявлення більшість із них вилучатимуть. Рішення стосується всіх поштових операторів.

Так, Україною забороняється пересилати:

  •  національну та іноземну валюти
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів
  •  алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5%, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні акцизні марки
  •  зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини
  •  тварин та отруйні рослини
  • технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо
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Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів та речовин 2023-09-15 09:35
В Украине создали новые графики отключений света: чего ждать осенью 2023-09-14 20:48
Не вірте фейкам! В Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з «Кровоспасом» 2023-09-14 19:31