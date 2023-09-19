Политика Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби

2023-09-19 16:05

Президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы услышать от него лично о развитии событий в Украине, в частности, о прогрессе в контрнаступлении ВСУ.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в Нью-Йорке.

Прямая речь Кирби: "Президент (Байден - ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от Президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя".

Детали: Кроме того, по словам Кирби, Байден хочет заверить Зеленского: когда США говорят, что будут оставаться с Украиной пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

Кирби подчеркнул, что встреча в Белом доме будет происходить в "критически важное время". Он напомнил, что ВСУ продолжают достигать успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, таким как КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате "Рамштайн".

Представитель Белого дома подтвердил, что Президент Украины во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США: "Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден".

Также Кирби подчеркнул, что украинский лидер постоянно в публичном и частном порядке выражал благодарность за все, что Соединенные Штаты делают для поддержки ВСУ.

Предыстория:

- В понедельник президент Украины Владимир Зеленский с женой прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах.

- Первая леди Украины Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтон и меценатами, которые поддерживают Украину. Кроме этого, Зеленская совместно с генеральным директором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, которые зафиксированы на фотографиях.