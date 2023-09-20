Политика Венгрия в ноябре проведет самые большие за много лет военные учения

2023-09-20 10:29

Вооруженные силы Венгрии проведут в ноябре этого года самые большие за последнее время военные учения. Причина этого вроде бы заключается в войне, которую Россия развязала против Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба страны генерал Габор Бьоренди в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По его словам, эти учения пройдут одновременно в восьми районах страны.

"Изменения в сфере безопасности в Венгрии заставили нас по-новому взглянуть на ситуацию. После начала российско-украинской войны привыкшую к миру армию пришлось расшатать: обучение и подготовленность пришлось изменить, чтобы иметь подготовленную, оперативную и хорошо оснащенную армию", - объяснил военный.

Бьоренди также сделал традиционное для официального Будапешта заявление о том, что "Венгрия на стороне мира".

В последний раз венгерские вооруженные силы совершали столь масштабные действия в 2015 году, когда их пришлось срочно стягивать к границам с Австрией, Румынией и Сербией из-за миграционного кризиса в Евросоюзе.

Он рассказал, что во время двух предыдущих учений "прошла проверка боеспособности и возможностей быстрого реагирования солдат и подразделений" и по их итогам были определены "точки, где необходимо вмешательство".

"В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, в ходе которых не только осуществим военные маневры в восьми населенных пунктах страны, но и оценим возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации", - заверил Бьоренди.