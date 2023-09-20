Политика Венгрия в ноябре проведет самые большие за много лет военные учения

2023-09-20 10:29

Вооруженные силы Венгрии проведут в ноябре этого года самые большие за последнее время военные учения. Причина этого вроде бы заключается в войне, которую Россия развязала против Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба страны генерал Габор Бьоренди в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

По его словам, эти учения пройдут одновременно в восьми районах страны.

"Изменения в сфере безопасности в Венгрии заставили нас по-новому взглянуть на ситуацию. После начала российско-украинской войны привыкшую к миру армию пришлось расшатать: обучение и подготовленность пришлось изменить, чтобы иметь подготовленную, оперативную и хорошо оснащенную армию", - объяснил военный.

Бьоренди также сделал традиционное для официального Будапешта заявление о том, что "Венгрия на стороне мира".

В последний раз венгерские вооруженные силы совершали столь масштабные действия в 2015 году, когда их пришлось срочно стягивать к границам с Австрией, Румынией и Сербией из-за миграционного кризиса в Евросоюзе.

Он рассказал, что во время двух предыдущих учений "прошла проверка боеспособности и возможностей быстрого реагирования солдат и подразделений" и по их итогам были определены "точки, где необходимо вмешательство".

"В ноябре мы проведем гораздо более масштабные учения, в ходе которых не только осуществим военные маневры в восьми населенных пунктах страны, но и оценим возможности сотрудничества венгерских сил обороны и гражданской администрации", - заверил Бьоренди.

subscriber subscriber

Еще по теме

Совместные военные учения Армении и США: в кремле насторожились

2023-09-06 17:37

Венгрия сделала скандальное заявление по Украине

2023-09-04 20:04

Южная Корея и США проведут крупнейшие в истории совместные военные учения

2023-05-09 15:37

В МИД отреагировали на заявления Венгрии о "разрешении роССии" на вступление Украины в НАТО

2023-04-25 16:05

Еще новости в разделе "Политика"

Венгрия в ноябре проведет самые большие за много лет военные учения

2023-09-20 10:29

Бербок призвала на Генассамблее ООН принять резолюцию против путина

2023-09-19 22:15

Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби

2023-09-19 16:05

Кабмин уволил всех заместителей министра обороны

2023-09-18 13:32
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Венгрия в ноябре проведет самые большие за много лет военные учения 2023-09-20 10:29
Бербок призвала на Генассамблее ООН принять резолюцию против путина 2023-09-19 22:15
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби 2023-09-19 16:05
Кабмин уволил всех заместителей министра обороны 2023-09-18 13:32