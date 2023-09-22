Спорт Бывший соперник Усика признал, что у украинца феноменальный боксерский ум

2023-09-22 13:30

Александр Усик - феноменальный боксер и он многое дал сверхтяжелому дивизиону. Так считает бывший соперник украинца Джо Джойс.

В то же время британский боксер отметил, что объединенный чемпион от природы не является бойцом супертяжелой категории, поэтому ему все труднее выходить в ринг против крупных бойцов.

"У Усика, безусловно, феноменальный боксерский ум, работа ног, тайминг, и он издал доминирующее выступление, если не считать спорный удар Дюбуа. Начался ли у Усика спад? Не знаю, ведь в этом бою он не выглядел так же хорошо, как в предыдущем, в плане количества выброшенных ударов.

Но, может быть, он избрал другую тактику. Возможно, он считал, что ему не нужно выбрасывать много ударов, в общем-то он остановил Дюбуа джебом", - цитирует Джойса Pro Box TV.