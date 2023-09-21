Жизнь Внутрішні переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків

2023-09-21 09:31

Є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.

Питання було розглянуте на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Учасники засідання надали роз’яснення з цього приводу. Так, відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 1993 року № 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків.

Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи, організації розміщуються (розміщувалися) на ТОТ або в районах бойових дій.

Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві, в установі, організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

А на підставі показань свідків органи Пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.