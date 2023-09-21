Политика Лед тронулся: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового конфликта

2023-09-21 16:05

 

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг зернового эмбарго, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

Как сообщают в профильном министерстве, стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Отмечается, что следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, во время которых будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы от об

еих сторон. Также польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Украинско-польский зерновой конфликт

15 сентября в Варшаве заявили, что продлят запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений.

Из-за этого Украина подала иск, в частности, против Польши во Всемирную торговую организацию.

Также Денис Шмыгаль заявил, если Польша и Венгрия не отменят односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, то наша страна в ответ запретит импорт определенных категорий товаров из этих двух стран.

В свою очередь польская сторона начала угрожать, что запретит ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов, если власти Украины введут эмбарго на импорт некоторой польской аграрной продукции.

Украина предложила Польше консенсус относительно украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров".

В результате министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ

2023-09-21 18:26

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине, - Остин

2023-09-19 21:37

Американские сенаторы призвали Байдена немедленно передать Украине ракеты ATACMS

2023-09-18 09:37

Сегодня Международный суд ООН в Гааге возобновляет рассмотрение иска Украины против рф

2023-09-18 08:26

Еще новости в разделе "Политика"

ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ

2023-09-21 18:26

Лед тронулся: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового конфликта

2023-09-21 16:05

"Рамштайн-15": подведены итоги заседания по обороне Украины

2023-09-20 19:15

В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

2023-09-20 18:26
Все статьи раздела "Политика"

Политика

ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ 2023-09-21 18:26
Лед тронулся: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового конфликта 2023-09-21 16:05
"Рамштайн-15": подведены итоги заседания по обороне Украины 2023-09-20 19:15
В Польше заговорили, что могут снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса 2023-09-20 18:26