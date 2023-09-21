Политика Лед тронулся: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового конфликта

2023-09-21 16:05

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг зернового эмбарго, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

Как сообщают в профильном министерстве, стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Отмечается, что следующие переговоры состоятся в ближайшие дни, во время которых будут обсуждены подготовленные к тому времени вопросы от об

еих сторон. Также польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Украинско-польский зерновой конфликт

15 сентября в Варшаве заявили, что продлят запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений.

Из-за этого Украина подала иск, в частности, против Польши во Всемирную торговую организацию.

Также Денис Шмыгаль заявил, если Польша и Венгрия не отменят односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, то наша страна в ответ запретит импорт определенных категорий товаров из этих двух стран.

В свою очередь польская сторона начала угрожать, что запретит ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов, если власти Украины введут эмбарго на импорт некоторой польской аграрной продукции.

Украина предложила Польше консенсус относительно украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров".

В результате министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной.