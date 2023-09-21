Политика ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты – СМИ

2023-09-21 18:26

Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам – по крайней мере, до 2025 года. В самой Польше же хотят ее отменить с 2024-го. Принятие соответствующего решения в Совете ожидается уже 28 сентября.

Об этом сообщает Радио Свобода. Отмечается: продолжение директивы о временной защите для украинцев не требует единогласного голосования и может быть утверждено квалифицированным большинством голосов. Соответственно, шансы на ее принятие увеличиваются, ведь позиция несогласных стран может не оказать никакого влияния на результат голосования.

Впрочем, отмечается, пока только Польша выдвигала определенные возражения по продолжению временной защиты. Там "требуют увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев".

"Совет ЕС сначала попытается утвердить решение единогласно на заседании министров внутренних дел стран ЕС 28 сентября, чтобы продемонстрировать единство ЕС. Но если Варшава начнет прибегать к блокированию, решение будет принято большинством. После утверждения продолжения этой директивы страны-члены будут обязаны ее выполнять", – говорится в сообщении.

Что Польша хотела запретить украинцам

Ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить:

- права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда;

- возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В то же время, Bloomberg пишет о том, что такое намерение стало продолжением конфликта, который возник между польскими и украинскими властями. Дело в том, что:

- сначала Польша одна из первых ввела запрет на продажу украинского зерна на своей территории;

- 15 сентября Еврокомиссия приняла решение разрешить продажу зерна на всей территории ЕС;

- однако Польша запрет продлила в одностороннем порядке.