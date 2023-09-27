Политика В Сенате США предлагают выделить в помощь Украине $4,5 млрд, но это еще не все: подробности

2023-09-27 17:37

Сенат в США проголосовал за временный бюджет, который будет действовать с 1 октября по 17 ноября. Он предусматривает выделение средств в поддержку Украины: $4,5 млрд по линии министерства обороны "для реагирования на ситуацию в Украине" и еще $1,65 млрд финансирования через госдепартамент США.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он признал, что в совокупности эта сумма меньше, чем запрос Белого дома на финансирование в Украине, однако добавил, что Конгресс почти наверняка еще будет пересматривать дополнительные деньги для нашего государства позже этой осенью.

Железняк отметил, что после одобрения законопроекта Сенатом его могут направить на голосование в Палату представителей.

"А там, как мы знаем, все так себе. Плюс они хотят двигаться по отдельным 4 законопроектам", – добавил нардеп.

Он напомнил, что сейчас в США принимают "временный бюджет", чтобы не наступил "government shutdown", ведь предыдущий бюджет истекает именно 1 октября. Далее после 17 ноября парламент надеется принять основной бюджет.

Напомним, большинство демократов и республиканцев в Сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.