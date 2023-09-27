Политика Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником

2023-09-27 16:48

 

Глава государства подписал указ, которым назначил на должность внештатного советника известного украинского футболиста.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил известного украинского футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником. Об этом свидетельствует соответствующий указ главы государства, обнародованный во вторник, 26 сентября.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.
Андрей Шевченко – один из самых известных футболистов в истории Украины, который в свое время был игроком таких европейских клубов, как Милан и Челси.

Футболист несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы. Шевченко также является обладателем Золотого мяча.

В 2006 году он стал лучшим нападающим УЕФА.

Как мы уже писали ранее, Андрей Шевченко на время сменит любимый футбол на другой вид спорта и вскоре сыграет в гольф с разными знаменитостями.

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