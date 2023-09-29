Политика Власти США заморозили уже более восьми миллиардов долларов активов рф

2023-09-29 08:26

Власти США заморозили суверенные активы московии на сумму 8 млрд долларов. Такую сумму озвучила специальный представитель президента США Джо Байдена по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, передает Financial Times.

Прицкер сказала, что США заморозили российские суверенные активы на сумму 8 млрд долларов, основная часть которых находится в ЕС и Японии, говорится в сообщении.

При этом западные страны заморозили российские активы на 300 млрд долларов в ответ на полномасштабное вторжение рашистов в Украину.

Отмечается, что некоторые страны призвали использовать эти деньги для восстановления Украины, но другие заинтересованные стороны, в том числе Европейский центральный банк, выразили предостережение о законности и последствиях такого шага.

Прицкер рассказала, что юридические команды проводят "чрезвычайную работу, чтобы определить, что можно сделать с этими активами".

"По сути, если я скажу не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете, они должны способствовать восстановлению Украины. Юридически, как это сделать - это то, над чем мы сейчас работаем", - сказала спецпредставитель США.