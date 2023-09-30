Жизнь В Украине начался рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, к чему готовиться

2023-09-30 13:30

Сейчас в Украине уже началось постепенное повышение уровня заболеваемости COVID-19, так как эпидсезон коронавируса начинается раньше сезона гриппа. Прогнозируется, что в конце этого эпидемиологического сезона в нашей стране будет преобладать штамм "Пирола", который сейчас активно замещает "Омикрон" в Европе и США.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он отметил, что новый штамм "Пирола" требует специального надзора и мониторинга, потому что не все его свойства сейчас известны.

"По сути это мутация вокруг варианта "Омикрон", которая имеет все характеристики, которые были присущи базовому штамму "Омикрон". Это означает, что он передается так же быстро, не вызывает тяжелого течения заболевания у людей, не имеющих иммунокомпрометированного состояния или сопутствующих неинфекционных тяжелых заболеваний", – рассказал врач.

Рано или поздно этот штамм окажется и на территории Украины. Это в свою очередь приведет к повышению уровня заболеваемости коронавирусом, из-за чего в конце первого квартала 2024 года "Пирола", вероятно, будет превалировать в Украине.

Сейчас, по словам Кузина, заболеваемость COVID-19 понемногу растет. Так, с 4 по 10 сентября зафиксирован 1241 случай заболевания коронавирусом, а с 11 по 17 сентября – уже 2203 случая.

Врач призвал вакцинироваться от коронавируса людей, страдающих онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых граждан, а также тех, кто еще не получил ни одной прививки или не прошел весь курс иммунизации включительно с двумя бустерами.

Сейчас в Украине есть около 5 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые в основном распределены между областными центрами. Это вакцины CoronaVac, Pfizer, Johnson & Johnson и вакцина Pfizer для детей.

В Европе и США циркулирует новый, мутированный вариант коронавируса "Пирола", который может вызвать всплеск случаев COVID-19. Новый штамм был обнаружен в августе, он получил официальное название BA.2.86.