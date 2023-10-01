ВОЙНА В Украине Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс

2023-10-01 09:30


Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шеппс сообщил, что его страна расширит программу подготовки украинских солдат и перенесет обучение и производство военной техники в Украину.

Источник: Грант Шеппс в интервью The Telegraph

Детали: Правительство Великобритании хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.

В интервью The Telegraph Шаппс сказал, что он провел переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "больше обучения и производства" военной техники в Украину.

Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.

- 30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил об учреждении Альянса оборонных индустрий, который объединит представителей оборонпрома со всего мира.

- В рамках Международного форума оборонных индустрий украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами, на момент закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.

- Он также повторил, что во время визита в США договорились о совместном производстве оружия – фактически "основание новой промышленной экосистемы", которая усилит Украину, США и всех западных партнеров.

- Кроме того, Зеленский анонсировал создание в Украине специального экономического режима для ОПК, а также Оборонного фонда, который будет стимулировать развитие оборонпрома.

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