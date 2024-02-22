Словакия продлила защиту для украинских беженцев до марта 2025 года

Словакия продлила временную защиту для украинцев на год - до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление правительство уже приняло, передает novyny.sme.sk.
Статус временного убежища дает право работать на территории Словакии, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости, получать среднее и высшее образование, посещать школы.
В то же время компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат снизят.
С 1 марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов будет составлять 5 евро в сутки, независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших - 10 евро.
Максимальный размер компенсации владельцу может составлять:
"Желательно, чтобы эмигранты, желающие остаться на территории Словацкой Республики, имели мотивацию интегрироваться в обычную жизнь и участвовать в обеспечении основных жизненных потребностей путем собственных ресурсов", - говорится в постановлении.