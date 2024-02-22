Политика Словакия продлила защиту для украинских беженцев до марта 2025 года

2024-02-22 11:34

Словакия продлила временную защиту для украинцев на год - до 4 марта 2025 года. Соответствующее постановление правительство уже приняло, передает novyny.sme.sk.

Статус временного убежища дает право работать на территории Словакии, иметь доступ к медицинской помощи и жилью, право на материальную помощь в случае необходимости, получать среднее и высшее образование, посещать школы.

В то же время компенсацию владельцам жилья за размещение украинцев продлили до 30 июня 2024 года. Но суммы выплат снизят.

С 1 марта 2024 года сумма компенсации владельцам квартир и домов будет составлять 5 евро в сутки, независимо от возраста беженцев. До этого на жилье для украинцев в возрасте до 15 лет выплачивали 5 евро в сутки, а для старших - 10 евро.

Максимальный размер компенсации владельцу может составлять:

  • 1-комнатная квартира - 390 евро
  • 2-комнатная - 540 евро
  • 3-комнатная - 720 евро
  • 4 и более комнат - 900 евро


"Желательно, чтобы эмигранты, желающие остаться на территории Словацкой Республики, имели мотивацию интегрироваться в обычную жизнь и участвовать в обеспечении основных жизненных потребностей путем собственных ресурсов", - говорится в постановлении.

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