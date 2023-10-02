Политика Байден анонсировал новую помощь Украине

2023-10-02 18:26

Президент США Джо Байден одобрил соглашение между парламентариями, направленное на предотвращение финансового кризиса.

В то же время он призвал Конгресс оперативно утвердить помощь Украине, которая была исключена из плана временных расходов. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты "категорически не могут разрешить" прекращение американской поддержки Украины ни при каких условиях.

"Я полностью надеюсь, что спикер (Палаты представителей Кевин Маккарти – ред.) будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", – добавил президент США.

Теперь законодатели должны рассмотреть отдельный законопроект о предоставлении военной помощи Украине в размере 24 миллиарда долларов, который Байден намеревался включить в бюджет.

Согласно информации, распространенной американскими СМИ, голосование по этому вопросу может состояться уже в начале следующей недели.

Правые республиканцы решительно выступали против включения помощи Украине в соглашение. А вот умеренные республиканцы, включая Маккарти, поддержали помощь Киеву.