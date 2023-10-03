ВОЙНА В Украине Діти з тимчасово окупованих територій зможуть втупити до ВУЗів за співбесідою – Міносвіти

2023-10-03 12:27

У 2024 році для осіб з тимчасово окупованих територій буде можливість вступити до ВУЗів на основі співбесіди.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

«Ми всі надіємося на те, що окупованих територій на момент вступу, мова йде про липень наступного року, вже не буде. Але, якщо вони залишаться, то вступ із окупованих територій буде за співбесідою, а не за НМТ, так як і було цього року», – наголосив Михайло Винницький.