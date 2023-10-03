Политика Дипломаты уверяют, что в отношениях Украины и Польши кризиса нет и в любом случае не будет

2023-10-03 10:26

В отношениях Украины и Польши "зашкаливают эмоции", но кризиса нет. Об этом в интервью телеканалу TVN24 заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

"Когда в Украине идет война и ежедневно гибнут люди, ежедневно есть потери среди мирных жителей и военных, а с другой стороны, здесь, в Польше, идет избирательная кампания, эмоции, естественно, высокие, но это не значит, что у нас есть какой-то масштабный кризис в отношениях. Нам нужно объяснить друг другу нечто определенное, и мы это делаем очень эффективно, поэтому с нашей стороны есть полное понимание, и мы рассчитываем на такое понимание со стороны Польши", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Киев стремится сберечь солидарность и поддержку всего свободного мира вокруг Украины на фоне рашистской угрозы.

Зварыч также прокомментировал отсутствие представителей Польши на первом Международном форуме оборонных индустрий, состоявшемся в Киеве 29 сентября, подчеркнув, что "это вопрос к польской стороне".

"Польша была одной из первых, кого пригласили на это мероприятие... Мы ждали участия польской стороны. Принимать участие или нет - это независимое решение, которое принимается каждой страной отдельно. Мы отправляем приглашение, а государство уже само решает, принимать это приглашение или нет, исходя из своих собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод винить Украину в том, что Польша там не присутствовала", - пояснил посол.